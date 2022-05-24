Три месяца войны, за которые враг не достиг своих целей – Ермак

Сегодня, 24 мая, – 90 день от начала полномасштабного вторжения. Россияне надеялись на моментальный блицкриг, но ВСУ разрушили их планы.

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак подчеркнул, что российские кафиры вообще не достигли своих целей. Украинские военные дерутся за каждый метр украинской земли.

Важно 234 ребенка уже погибли в результате войны России в Украине

Победили в битве за Киев, боремся на Востоке

За три месяца полномасштабной войны Вооруженным Силам удалось победить в важнейшей битве на Севере Украины. Уже в конце марта – начале апреля украинские военные выгнали российских кафиров с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Недавно ВСУ пошли в серьезное контрнаступление вблизи Харькова и уволили немало территорий региона. Сейчас серьезные бои продолжаются на Востоке, где россияне бросили значительное количество войск, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.

По словам Андрея Ермака, Украина получает оружие от западных партнеров. Но его нужно больше, чтобы пойти в полноценное наступление и выгнать россиян с временно оккупированных территорий. Кроме того, он призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против России.

Враг не достиг своих целей. Мы выиграли битву за Киев, Харьков, Чернигов и другие города. ВСУ ведут тяжелые бои на Востоке. Украина получает оружие от союзников, которое нужно больше для освобождения наших территорий. Нужны более жесткие санкции против России, чтобы лишить ресурсов их экономику. Слава ВСУ и народу нашего государства! – написал Андрей Ермак.

Каковы потери россиян на 90 день полномасштабной войны

За 3 месяца войны российские кафиры потеряли значительное количество личного состава. Цифра уже приближается к 30 тысячам и будет только расти. В этой статистике также не учтено количество раненых, обычно значительно больше, чем погибших.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на сегодняшний день, 24 мая, российские кафиры потеряли аж 29 350 военных. За минувшие сутки эта цифра выросла на 150 человек. Больше потерь противник понес на Северодонецком направлении.

Общие потери русской армии в Украине

личного состава – 29 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9);

боевых бронированных машин –3 194 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4) единиц;

крылатых ракет – 112 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальной техники – 43 (+0) единицы.

Важно – какая ситуация на фронте по состоянию на утро 24 мая: смотрите видео