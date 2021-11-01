О том, что парламентарии могут изменить календарь сессий, сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Рада может заседать три недели подряд

Я хотел бы отреагировать на предложения некоторых фракций и групп о том, чтобы изменить календарный план... чтобы следующую неделю сделать работу в округах, а дальше три подряд пленарные недели, чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые накопились в комитетах,

– отметил Стефанчук.

То есть нардепы будут работать в пленарном режиме с 16 ноября по 3 декабря.

Спикер Рады дал поручение регламентному комитету рассмотреть этот вопрос и внести для обсуждения проект постановления.

Действующий план работы Верховной Рады

Согласно действующему плану работы, народные депутаты на следующей неделе, с 8 по 12 ноября, должны работать в комитетах и фракциях. Далее с 16 по 19 ноября запланированы пленарные заседания, а 22 – 26 ноября – работа с избирателями.

Внеочередное заседание Рады для рассмотрения медицинских вопросов

Ранее президент Владимир Зеленский созвал нардепов на 2 ноября на внеочередное заседание для рассмотрения медицинских вопросов.

В частности, на нем будут говорить о постановлении, которое предусматривает допуск в Верховную Раду только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом; законопроект о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства; документ по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения и тому подобное.