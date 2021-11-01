Про те, що парламентарі можуть змінити календар сесій, повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Рада може засідати три тижні поспіль

Я хотів би відреагувати на пропозиції деяких фракцій та груп про те, щоб змінити календарний план… щоб наступний тиждень зробити роботу в округах, а далі три поспіль пленарні тижні, щоб ми могли розглянути важливі питання, які накопичилися в комітетах,

– зазначив Стефанчук.

Тобто нардепи працюватимуть в пленарному режимі з 16 листопада по 3 грудня.

Спікер Ради дав доручення регламентному комітету розглянути це питання та внести для обговорення проєкт постанови.

Чинний план роботи Верховної Рад

Відповідно до чинного плану роботи, народні депутати наступного тижня, з 8 до 12 листопада, повинні працювати в комітетах і фракціях. Далі з 16 до 19 листопада заплановані пленарні засідання, а 22 – 26 листопада – робота з виборцями.

Позачергове засідання Ради для розгляду медичних питань

Раніше президент Володимир Зеленський скликав нардепів на 2 листопада на позачергове засідання для розгляду медичних питань.

Зокрема, на нього говоритимуть про постанову, яка передбачає допуск до Верховної Ради лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом; законопроєкт щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання; документ щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я тощо.