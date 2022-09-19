Три ресторана Mc Donald's откроют в Киеве уже 20 сентября: когда заработают остальные

Уже 20 сентября откроются первые три ресторана McDonald's в Киеве. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Соответствующую информацию сообщила руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's Алеся Муджири. По ее словам, возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

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Где заработает McDelivery в Киеве

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

улица Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны.

Заново открытые рестораны будут работать согласно тем же высоким стандартам качества блюд, чистоты и скорости обслуживания, что и раньше. В то же время, для работы в новых условиях McDonald's внедряет расширенные процедуры и протоколы ради безопасности работников и клиентов,

– отметила Муджири.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. В то же время, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Киеве готовится к открытию McDonald's. Сотрудники одного из заведений 6 сентября уже вышли на работу.

Кроме того, во Львове 16 сентября впервые за долгое время заметили активность возле McDonald's. Работники сети активно убирали территорию – чистили мостовую, мыли окна.

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