Есть 3 возможных сценария. Один из них способна реализовать Украина. Не исключено, что такие консультации уже ведутся с США. Однако, как отметил 24 Каналу оппозиционный журналист Игорь Яковенко, такое решение пока не принято.

Советуем посмотреть Нужна помощь лекарств, – политтехнолог заметил странные моменты в обращении Путина о "Орешнике"

Три сценария, при которых могут ликвидировать Путина

Сценарий, при котором Владимир Путин сбежит из России, вообще невозможен. Он прекрасно понимает, что количества совершенных им преступлений достаточно, чтобы его нашли в любой точке мира.

Ему нет, куда бежать, да и пока не нужно. По состоянию на сегодня и в ближайшей перспективе для Путина будет сохраняться вполне устойчивое положение. Никаких угроз для него пока нет.

Однако Игорь Яковенко попытался разобрать, что все-таки может угрожать Путину:

народный бунт;

заговор "верхушки" Кремля;

страны, в частности Украина и США примут решение о ликвидации диктатора.

Первые два варианта пока маловероятны, поскольку общество и кремлевские элиты серьезно запуганы. Хотя, видимо, глава Кремля осознает такую угрозу и вводит различные меры для укрепления собственной безопасности.

Относительно третьего сценария, я не исключаю, что США и спецслужбы Украины проводят консультации о физическом уничтожении Путина как международного преступника и террориста номер один. Но пока такое решение не принято,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Смотрите также Трамп и НАТО могут убедить Путина сесть за стол переговоров, – Рютте

Может ли Украина самостоятельно принять решение о ликвидации Путина

По словам Яковенко, Украина неотвратимо движется в сторону Израиля, который самостоятельно принимает решение о ликвидации своих врагов, таких как лидеров ХАМАС и "Хезболлы" и иранских генералов. Страна даже действует вопреки своему главному союзнику – США.

И Украина также начнет меньше спрашивать у партнеров, что ей делать. В частности, самостоятельно примет решение об уничтожении Путина как только будут благоприятные обстоятельства. В какой-то момент Украине, как и Израилю, будет безразлично на реакцию мира.

Не пропустите Неадекватный, – у Зеленского резко ответили на угрозы Путина ударить "Орешником"

"Ликвидация террориста номер один Владимира Путина кардинально изменит ситуацию. После этого война просто остановится. А это самое главное, что нужно Украине для нормальной жизни", – констатировал Игорь Яковенко.