Є 3 можливих сценарії. Один з них здатна реалізувати Україна. Не виключено, що такі консультації вже ведуться зі США. Однак, як зазначив 24 Каналу опозиційний журналіст Ігор Яковенко, таке рішення поки не ухвалено.

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Три сценарії, за яких можуть ліквідувати Путіна

Сценарій, за якого Владімір Путін втече з Росії, взагалі неможливий. Він прекрасно розуміє, що кількості скоєних ним злочинів достатньо, щоб його знайшли в будь-якій точці світу.

Йому немає, куди бігти, та й поки не потрібно. Станом на сьогодні й в найближчій перспективі для Путіна зберігатиметься цілком стійке становище. Жодних загроз для нього наразі немає.

Однак Ігор Яковенко спробував розібрати, що все-таки може загрожувати Путіну:

народний бунт;

змова "верхівки" Кремля;

країни, зокрема Україна та США ухвалять рішення про ліквідацію диктатора.

Перші два варіанти поки малоймовірні, оскільки суспільство та кремлівські еліти серйозно залякані. Хоча, мабуть, глава Кремля усвідомлює таку загрозу й запроваджує різні заходи для укріплення власної безпеки.

Щодо третього сценарію, я не виключаю, що США та спецслужби України проводять консультації про фізичне знищення Путіна як міжнародного злочинця та терориста номер один. Але поки таке рішення не ухвалене,

– наголосив опозиційний журналіст.

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Чи може Україна самостійно ухвалити рішення про ліквідацію Путіна

За словами Яковенка, Україна невідворотно рухається у бік Ізраїлю, який самостійно ухвалює рішення про ліквідацію своїх ворогів, як-от лідерів ХАМАС та "Хезболли" й іранських генералів. Країна навіть діє всупереч своєму головному союзнику – США.

І Україна також почне менше запитувати в партнерів, що їй робити. Зокрема, самостійно ухвалить рішення про знищення Путіна щойно будуть сприятливі обставини. В якийсь момент Україні, як і Ізраїлю, буде байдуже на реакцію світу.

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"Ліквідація терориста номер один Владіміра Путіна кардинально змінить ситуацію. Після цього війна просто зупиниться. А це найголовніше, що потрібне Україні для нормального життя", – констатував Ігор Яковенко.