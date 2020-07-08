Из-за проливных дождей, которые выпали в Ивано-Франковской области, три села остались без сообщения.

Речь идет о села Снидавка, Волова и Бережница, сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

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Что касается села Снидавка, то там проживает 1200 человек. Без транспортного сообщения остались из-за поднятия уровня воды на реке Безулька, что повлекло разрушение временного переезда на дороге местного значения.

Проблемы с сообщением сел Волова (309 жителей) и Бережница (230 жителей) возникли вследствие частично размытой автомобильной дороги местного значения. При этом с первым селом частично отсутствует транспортное сообщение, в то время как со вторым – полностью. Дорогу размыло после проливного дождя 7 июля.

Карта сел Снидавка, Бережница и Волова, которые остались без транспортного сообщения