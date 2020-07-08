Через проливні дощі, які випали в Івано-Франківській області, три села залишилися без сполучення

Мова йде про села Снідавка, Волова та Бережниця, повідомили в Івано-Франківській ОДА.

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Щодо села Снідавка, то там мешкає 1200 осіб. Без транспортного сполучення вони залишилися через підняття рівня води на річці Безулька, що спричинило руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення.

Проблеми зі сполученням сіл Волова (309 жителів) та Бережниця (230 жителів) виникли внаслідок частково розмитої автомобільної дороги місцевого значення. При цьому з першим селом частково відсутнє транспортне сполучення, у той час як з другим – повністю. Дорогу розмило після проливного дощу 7 липня.

Карта сіл Снідавка, Бережниця та Волова, які без транспортного сполучення