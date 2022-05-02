Три страны отозвали свое право вето относительно эмбарго на российскую нефть

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето относительно эмбарго на нефть из России. Благодаря этому решению ограничение российской нефти становится все более вероятным.

Соответствующее решение стран было принято перед введением новых санкций Евросоюза. Раньше они выступали против эмбарго.

Заметьте Германия поддержала эмбарго на российскую нефть

Три страны отозвали право вето на эмбарго на нефть из России

Колебавшиеся Австрия, Венгрия и Словакия отменили свое вето. Основанием являются планы относительно шестого пакета санкций со стороны ЕС,

– сообщило издание.

Издание сообщило, что решения относительно санкций могут быть приняты в ближайшие несколько месяцев, а не дней.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что решающим фактором стало то, что Германия больше не будет блокировать эмбарго.

Страны боялись эмбарго из-за зависимости от российской нефти

Издание напомнило, что ограничения блокировали Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция.

Объясняли это зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти, а страны южной Европы тревожил дальнейший рост цен на энергоносители после введения эмбарго.

Предполагается, что Германия изменила курс после того, как нашла альтернативные источники поставки нефти в страну. Однако им нужно несколько месяцев, чтобы подготовиться.

Открытым также остается вопрос о переходных периодах. Одно из предложений – разрешить импорт российской нефти к осени или даже к зиме.

По данным СМИ, ЕС предлагает отказаться от российской нефти до конца 2022 года.

Эмбарго российской нефти: основное

Издание Foreign Policy со ссылкой на Institute of International Finance сообщило, что доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, даже несмотря на санкции. Ведь Москва продолжает торговать нефтью и газом в обход санкций.

Экс-специалист из Европы в Госдепартаменте Эдвард Фишман рассказал, что Путин продолжает зарабатывать не менее миллиарда долларов в день, продавая нефть и газ, и львиная доля приходится на Европу.

Стоит отметить, что в течение 9 – 15 апреля объемы снабжения российской нефти морем упали до 3,12 миллиона баррелей за сутки. Это на 25% меньше недели назад.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что внедрение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени, ведь мир не может позволить себе зависеть от страны-агрессора. Зато Россию после принятия этого решения ждет невиданная бедность.

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