Три военных корабля, МиГ-31, ПВО: СБУ атаковала важные военные цели в Крыму
- СБУ успешно атаковала военные объекты в Крыму, включая три военных корабля и истребитель МиГ-31.
- Было поражено также корабль-разведчик, объекты ПВО и технику на аэродроме "Бельбек".
Спецподразделение СБУ "Альфа" 25 апреля провели успешную спецоперацию в оккупированном Крыму. Под ударом была военно-морская база Черноморского флота России и аэродром "Бельбек".
Об этом информирует Служба безопасности Украины.
Что поразило СБУ?
В СБУ сообщили, что ударили беспилотниками по трем военным кораблям, истребителю и объектам противовоздушной обороны врага.
Так, 25 апреля было поражено:
- Большой десантный корабль "Ямал" и "Фильченков",
- корабль-разведчик "Иван Хурс",
- учебный центр Черноморского флота России "Лукомка",
- штаб радиотехнической разведки сил ПВО,
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1",
- самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек",
- технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".
Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что бойцы систематически ослабляют военные возможности врага. В частности, лишают россиян возможности контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки.
Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства,
– заверил Евгений Хмара.
Громко было также в России
Беспокойная ночь была в Волгоградской области России. Там беспилотники попали в азотный комплекс "Аммиак-3". Поврежден трубопровод высокого давления. К тому же пострадали пять человек – у них химические ожоги.
Не менее 15 взрывов прогремело в Ярославле. Силы обороны ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу. Кстати, это самый большой НПЗ севера России. В результате атаки там произошел пожар.