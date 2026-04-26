Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Три военных корабля, МиГ-31, ПВО: СБУ атаковала важные военные цели в Крыму
26 апреля, 15:27
2
Обновлено - 15:57, 26 апреля

Три военных корабля, МиГ-31, ПВО: СБУ атаковала важные военные цели в Крыму

Дария Черныш
Основные тезисы
  • СБУ успешно атаковала военные объекты в Крыму, включая три военных корабля и истребитель МиГ-31.
  • Было поражено также корабль-разведчик, объекты ПВО и технику на аэродроме "Бельбек".

Спецподразделение СБУ "Альфа" 25 апреля провели успешную спецоперацию в оккупированном Крыму. Под ударом была военно-морская база Черноморского флота России и аэродром "Бельбек".

Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Что поразило СБУ?

В СБУ сообщили, что ударили беспилотниками по трем военным кораблям, истребителю и объектам противовоздушной обороны врага.

Так, 25 апреля было поражено:

  • Большой десантный корабль "Ямал" и "Фильченков",
  • корабль-разведчик "Иван Хурс",
  • учебный центр Черноморского флота России "Лукомка",
  • штаб радиотехнической разведки сил ПВО,
  • РЛС МР-10М1 "Мыс-М1",
  • самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек",
  • технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что бойцы систематически ослабляют военные возможности врага. В частности, лишают россиян возможности контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. 

Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства,
– заверил Евгений Хмара.

Громко было также в России

  • Беспокойная ночь была в Волгоградской области России. Там беспилотники попали в азотный комплекс "Аммиак-3". Поврежден трубопровод высокого давления. К тому же пострадали пять человек – у них химические ожоги.

  • Не менее 15 взрывов прогремело в Ярославле. Силы обороны ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу. Кстати, это самый большой НПЗ севера России. В результате атаки там произошел пожар.

Связанные темы:

Флот
Авиация СБУ
Потери врага