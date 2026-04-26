Три военных корабля, МиГ-31, ПВО: СБУ атаковала важные военные цели в Крыму

Спецподразделение СБУ "Альфа" 25 апреля провели успешную спецоперацию в оккупированном Крыму. Под ударом была военно-морская база Черноморского флота России и аэродром "Бельбек".

Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Смотрите также Сирены и серия взрывов над Ярославлем: ССО подтвердили удар по НПЗ за тысячу километров

Что поразило СБУ?

В СБУ сообщили, что ударили беспилотниками по трем военным кораблям, истребителю и объектам противовоздушной обороны врага.

Так, 25 апреля было поражено:

Большой десантный корабль "Ямал" и "Фильченков",

корабль-разведчик "Иван Хурс",

учебный центр Черноморского флота России "Лукомка",

штаб радиотехнической разведки сил ПВО,

РЛС МР-10М1 "Мыс-М1",

самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек",

технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что бойцы систематически ослабляют военные возможности врага. В частности, лишают россиян возможности контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки.

Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства,

– заверил Евгений Хмара.

Громко было также в России