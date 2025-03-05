Совет юстиции и внутренних дел Европейского Союза на днях планирует обсудить трибунал для российского президента Владимира Путина. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Евросовета.

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Состоится заседание Евросовета

В Европейском Союзе хотят привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления.

Одной из тем заседания Евросовета 7 марта будет создание трибунала для Путина. Известно, что запланировано продолжение обсуждения преодоления безнаказанности за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Также будут обсуждать предложение по гармонизации законодательства о неплатежеспособности. Целью этого является стимулировать инвестиции на едином рынке Евросоюза.

Министры юстиции обсудят верховенство права, как основы демократии. Также обсудят дальнейшие шаги для его укрепления в странах-членах.

Кроме этого, на встрече обсудят Хартию ЕС об основных правах. В частности, поговорят о финансировании фундаментальных прав в рамках годового отчета Европейской Комиссии.