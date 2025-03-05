Рада юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу днями планує обговорити трибунал для російського президента Владіміра Путіна. про це пише 24 Канал із посиланням на сайт Євроради.

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Відбудеться засідання Євроради

В Європейському Союзі хочуть притягнути Владіміра Путіна до відповідальності за воєнні злочини.

Однією з тем засідання Євроради 7 березня буде створення трибуналу для Путіна. Відомо, що заплановане продовження обговорення подолання безкарності за злочини, скоєні під час війни в Україні.

Також будуть обговорювати пропозицію щодо гармонізації законодавства про неплатоспроможність. Метою цього є стимулювати інвестиції на єдиному ринку Євросоюзу.

Міністри юстиції обговорять верховенство права, як основи демократії. Також обговорять подальші кроки для його зміцнення у країнах-членах.

Крім цього, на зустрічі обговорять Хартію ЄС про основні права. Зокрема, поговорять про фінансування фундаментальних прав у рамках річного звіту Європейської Комісії.