Нюрнберг-2: в ООН продвигают проект резолюции о трибунале против руководства России, – СМИ

В ООН распространяется проект резолюции, которая предусматривает создание специального трибунала против военно-политического руководства России. По образцу предлагают Нюрнбергский трибунал.

По данным СМИ, даже в Вашингтоне уже больше открыты идее создания специального трибунала против России. В частности, как отмечает издание, этому способствует ее активное продвижение со стороны украинского руководства, в том числе и президента Владимира Зеленского.

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Будут судить российское руководство

Госпожа посол США по вопросам уголовного правосудия Бет ван Шаак на этой неделе заявила, что есть признаки того, что Вашингтон смягчит свою позицию по трибуналу, ведь сейчас США осторожны по этому вопросу, чтобы не спровоцировать еще большую эскалацию. Сейчас ключевым вопросом является хватит ли Генассамблеи ООН голосов для принятия соответствующего решения. Однако госпожа посол отметила, что до сих пор все резолюции, которые касались Украины (и не были инициированы Россией), получали необходимую поддержку.

Дипломат утверждает, что жесткая позиция Вашингтона по вопросу трибунала не играет ключевой роли в процессе. Однако, по ее мнению, важно заочное расследование преступлений россиян, в чем могли бы поспособствовать разведывательные данные США.

Ван Шаак заявила о том, что сейчас рассматривают 2 варианта создания трибунала:

двусторонний договор между Украиной и ООН, который обеспечит политическую поддержку всего международного сообщества и создание отдельного трибунала вроде Нюрнбергского;

внутренний суд, созданный Украиной и ЕС или Советом Европы, который придаст "международный элемент", может быть одобрен голосованием на Генассамблее ООН.

Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высшие военные деятели,

– отметила ван Шаак.

То есть, по меньшей мере, трибунал будет ждать Владимира Путина, Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Сергея Суровикина, Валерия Герасимова и других.

Стоит отметить, что Украина активно продвигает идею создания специального трибунала против России за совершенные военные преступления против украинского народа и вообще мира. Верховная Рада официально обращалась в международное сообщество с призывом создать трибунал. Ряд стран уже официально объявили о поддержке его создания, некоторые заявляют о поддержке непублично.