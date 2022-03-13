Триллион долларов, чтобы уничтожить Россию: как Запад отомстил Путину за войну в Украине

Запад ответил на вторжение России в Украину несколькими раундами карающих санкций. Последний из них имеет целью вызвать банковский кризис, обойти московскую финансовую защиту и погрузить экономику в глубокую рецессию.

Санкции, которых не видел мир

Аналитики, с которыми общалось CNN, уверены, что никогда страна с такой глобальной экономикой, как Россия, не сталкивалась с подобными ограничениями и санкциями. Теперь на горизонте уже встает финансовый кризис, который поставит ведущие банки на грань коллапса.

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Западные политики называют такие действия экономической войной, чтобы наказать лично Путина и превратить его государство в международную парию. Даже если пройдут годы, прежде чем санкции разрушат российскую "экономическую крепость".

"Мы спровоцируем развал", – пообещал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Впрочем, ЕС все еще нуждается в газе из России и поставки не прекращаются до сих пор. Европа получает 40% своего природного газа и 25% нефти из России. Любые задержки в поставках топлива выльются в еще большее поднятие и так уже рекордных цен для конечных потребителей.

Запад объявил экономическую войну Путину / Фото Getty Images

Как именно Запад наказывает Россию

Ответ на вторжение Путина в Украину был глобальным: ответили государства от Франции до Австралии и Японии. Не очень довольны ситуацией даже Китай и Швейцария (которая впервые за 200 лет отказалась от нейтрального статуса и наложила на кого-то санкции).

Запад отрезал два крупнейших банка России – Сбербанк и ВТБ – от прямого доступа к доллару США. Семь финучреждений России отключены от системы SWIFT. Это глобальный сервис, который объединяет финансовые институты и обеспечивает быстрые и безопасные платежи.

Коалиция планирует лишить ЦБ РФ возможности продавать доллары и другие валюты для защиты рубля и экономики. В общем, замороженные активы России уже оцениваются в триллион долларов США, по словам Ле Мэра.

Западные демократии удивили многих, придерживаясь стратегии изнурительного давления на Россию благодаря эффективному отключению ее от глобальных финансовых рынков,

– пояснил CNN Оливер Аллен, рыночный экономист в Capital Economics.

Если же Россия продолжит свой деструктивный путь, эти санкции станут лишь началом разрыва всех связей с другим миром, добавил он. Санкции – главное оружие Запада против Путина, поскольку он не будет присылать войска. Но и эти действия могут обвалить российскую экономику на 6% ВВП.

"Наша стратегия четкая: пока российское вторжение идет вперед, российская экономика идет назад", – сказал CNN член команды Байдена.

Экономическая крепость Кремля

С 2014 года, когда на Россию наложили первые санкции за аннексию Крыма и сбитие рейса MH17, Путин пытался защитить 1,5 триллиона долларов США. Иначе говоря – 11-ю экономику мира.

Попытки отказаться от доллара были еще тогда, но до сих пор главный источник прибыли – продажа углеводородов за валюту. Впрочем, кое-что все-таки было сделано: ограничили государственные расходы, рубли переведены в иностранные деньги и отправлены на хранение.

Местное производство тоже получило развитие под эгидой программы – не очень успешной, стоит отметить, – импортозамещения. Некоторые иностранные товары были заблокированы дома. Раньше такой шаг использовался Кремлем в качестве давления. Например, на Турцию, Украину и другие государства.

Кремль почувствовал санкции еще в 2014 году / Фото Shutterstock

Центробанк России тем временем собрал запас на "черный день" – 630 миллиардов долларов США в резервах в иностранных валютах и золоте. Это много, как для других стран, но в крепостной стене есть дыры.

По крайней мере половина запасов России сейчас не имеют никакой пользы, потому что размещены и уже заморожены за ее пределами.

Местное золото еще надо кому-то продать, чтобы получить деньги, но сейчас это едва ли не самый токсичный актив в мире. В результате золотовалютные запасы России уменьшаются очень быстро, потому что идут на контроль курса рубля (что не очень на самом деле помогает).

Учетную ставку пришлось поднимать сразу до 20%, это вынужденный шаг для контроля ценовой и финансовой стабильности и защиты активов россиян от уменьшения. По крайней мере так пояснили в ЦБ РФ. Также там потребовали, чтобы компании отдавали 80% своей валютной выручки ради той же цели. Национальная валюта России продолжает свое историческое падение относительно курса доллара.

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Владимир Путин планирует издать декрет, которым временно запретит иностранным компаниям и инвесторам продавать активы в России. Это может создать определенные проблемы, потому чтоЮ как уже сказано выше, они стали очень токсичными после вторжения Кремля в Украину.

Команда Байдена настроена оптимистично – эти 600 миллиардов полезны лишь тогда, когда Путин может их использовать. Сейчас это возможно лишь частично и с большим трудом.

Что может быть дальше

Все глаза мира финансов наблюдают за экономикой России. Россияне уже стоят в длиннющих очередях, чтобы снять деньги с банкоматов. А там их часто уже просто нет. Но это еще не главная проблема банков, которые уже находятся под санкциями.

Может быть и хуже:

заемщики не будут выплачивать кредиты

вырастет инфляция

наступит рецессия

обанкротятся домохозяйства, остановятся госпредприятия

Банки будут вынуждены продавать активы по дешевке, предупреждают аналитики.

"Санкции Запада оставили банки России над пропастью", – сказали в Capital Economics. Первой жертвой стала европейская "дочка" Сбербанка, которая покинула рынок ЕС и закрыла отделения в Австрии и Хорватии. Причиной стал очень быстрый отток депозитов.

Вторая проблема – у российских банков иностранной наличности лишь чтобы покрыть 15% валютных депозитов. Обычно недостачу покрывал Центробанк, предоставляя нужные деньги. Но из-за блокирования половины запасов за рубежом теперь там, возможно, не смогут одновременно сделать это и защитить рубль.

Главный финансовый институт России может находиться под давлением в последующие месяцы или годы. Впрочем, благодаря нефти и газу – при условии, что не наложат полное эмбарго – доходы от экспорта превысят потери от импорта. И это может стать большим источником инвалюты​.

Но инвесторы и бизнесы все равно продолжат выводить наличные за пределы страны из-за падения рубля, заставляя ЦБ тратить до 100 миллиардов долларов из доступных резервов в этом году, по данным Capital Economics.

В конце концов, Запад может пойти еще дальше. США и союзники могут отключить SWIFT всем банкам РФ, а не только уже объявленной семерке. Еще больше ограничить доступ к доллару и евро. И отказаться от газа и нефти из России, хоть это и вызовет рост домашних цен.

Дальнейшая эскалация конфликта будет иметь последствия для обеих сторон. Бывший президент России Дмитрий Медведев уже угрожает, что "часто экономические конфликты превращались в реальные".

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