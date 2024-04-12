Об этом заявил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. В то же время он отметил, что защитой Трипольской ТЭС от разрушения не занималась его структура.

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Инженерная защита на ТЭС

Мустафа Найем рассказал, что Госагентство защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Он пояснил, что продолжается работа над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты – от дронов и ракет. Но третий уровень защиты недофинансирован.

Найем добавил, что агентство восстановления не было привлечено к защите объектов "Центрэнерго" – к которому и принадлежала Трипольская ТЭС. Однако он убежден, что инженерная защита не могла спасти сооружение.

Трипольская ТЭС – это очень большой объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно. Но еще раз подчеркну, наше Агентство не было привлечено в проектирование или строительство Трипольской ТЭС,

– отметил Найем.

Разрушение ТЭС