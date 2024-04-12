Об этом заявил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. В то же время он отметил, что защитой Трипольской ТЭС от разрушения не занималась его структура.
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Инженерная защита на ТЭС
Мустафа Найем рассказал, что Госагентство защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Он пояснил, что продолжается работа над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты – от дронов и ракет. Но третий уровень защиты недофинансирован.
Найем добавил, что агентство восстановления не было привлечено к защите объектов "Центрэнерго" – к которому и принадлежала Трипольская ТЭС. Однако он убежден, что инженерная защита не могла спасти сооружение.
Трипольская ТЭС – это очень большой объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно. Но еще раз подчеркну, наше Агентство не было привлечено в проектирование или строительство Трипольской ТЭС,
– отметил Найем.
Разрушение ТЭС
- Россияне во время обстрела 11 апреля уничтожили Трипольскую ТЭС. Таким образом ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение "Ремэнерго" в Черкассах.
- Оккупанты атаковали объект дозвуковой крылатой ракетой. Речь идет о новых модификациях ракеты Х-59, как ее называют сами россияне – Х-69. СМИ обнародовало соответствующие фотографии. Эти дозвуковые крылатые ракеты враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35.
- Первые сообщения о применении Х-69 россиянами для ударов по Украине датируются февралем 2024 года, а об отдельных случаях сообщалось еще в 2023 году.