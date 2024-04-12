Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. Водночас він зазначив, що захистом Трипільської ТЕС від руйнування не займалася його структура.
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Інженерний захист на ТЕС
Мустафа Найєм розповів, що Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Він пояснив, що триває робота над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" другим та третім рівнем захисту — від дронів та ракет. Але третій рівень захисту недофінансований.
Найєм додав, що агенство відновлення не було залучено до захисту об'єктів Центренерго – до якого і належала Трипільська ТЕС. Проте він переконаний, що інженерний захист не міг врятувати споруду.
Трипільська ТЕС — це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ПВО, думаю, неможливо. Але ще раз підкреслю, наше Агентство не було залучено у проєктування або будівництво Трипільської ТЕС,
– зазначив Найєм.
Руйнування ТЕС
- Росіяни під час обстрілу 11 квітня знищили Трипільську ТЕС. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах.
- Окупанти атакували об'єкт дозвуковою крилатою ракетою. Йдеться з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69. ЗМІ оприлюднило відповідні фотографії. Ці дозвукові крилаті ракети ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35.
- Перші повідомлення про застосування Х-69 росіянами для ударів по Україні датуються лютим 2024 року, а про окремі випадки повідомлялося ще у 2023 році.