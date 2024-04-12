Під час нічного обстрілу України 11 квітня росіяни обстріляли Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Відомо, що об'єкт повністю знищено.
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Все ж таки атакували за допомогою Х-69
З початку експлуатації Трипільська ТЕС виробила понад 350 мільярди кіловатів годин електроенергії. Однак, на жаль, ворожа атака повністю знищила станцію. Повідомлялося, що окупанти могли атакувати дозвуковою крилатою ракетою Х-69.
Її можна використовувати з літаків Су-34 та Су-35. Крім того, дозвукову крилату ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака.
Співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що уламки, знайдені на Київщині, свідчать, що для удару по Трипільській тепловій електростанції 11 квітня Росія використала нові крилаті ракети Х-69.
Згідно з попередньою інформацією, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети вона ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69. ЗМІ оприлюднило відповідні фотографії.
Знайдені у Київській області уламки дослідили / Фото "Української правди"
Про це повідомляли журналісти Defense Express: що відомо
- Автори матеріалу, з посиланням на власні джерела, зазначили, що саме знайдені уламки дозволили виявити, що росіяни атакували Трипільську ТЕС ракетами типу Х-69. Ці дозвукові крилаті ракети ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35.
- За додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів, як чергової ітерації Х-59МК2.
- У виданні також наголошували, що перші повідомлення про застосування Х-69 росіянами для ударів по Україні датуються лютим 2024 року, а про окремі випадки повідомлялося ще у 2023 році.
- Цю інформацію неофіційно підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, провівши дослідження уламків Х-69. Ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака.