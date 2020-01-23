Тризуб убрали из антитеррористического пособия Великобритании: как Украина повлияла на ситуацию
Недавно антитеррористический отдел полиции Британии включил украинский тризуб в список экстремистских символов. Это изрядно возмутило украинцев. А посольство Украины назвало размещение герба Украины в документе наряду с нацистскими символами возмутительным.
Впоследствии Британия признала ошибку и согласилась удалить тризуб из антитеррористического пособия. Это решение британская полиция приняла после встречи с представителями посольства Украины в Великобритании.
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Как сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в комментарии "Громадське", о включении тризуба в публикацию контртеррористического подразделения британской полиции посольство узнало от украинцев из соцсетей.
Мы начали получать запросы от украинцев с просьбой разобраться... Были проведены соответствующие консультации сначала с Форин-офисом. Потом мы встречались непосредственно с представителями полиции для объяснения нашей ситуации и статуса трезубца для того, чтобы добиться, чтобы его забрали из публикации,
– отметила дипломат.
Министерство иностранных дел также проводило публичную и непубличную работу. Глава группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Витингдейл поднял вопрос о тризубе во время часа вопросов к правительству перед профильным министром.
Что известно о внесении тризуба в антитеррористическое пособие
- 17 января Украину возмутила новость о том, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки.
- В МИД Украины отметили, что любое увязывание герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами. В ведомстве ожидают изъятия символики Украины из пособия.
- 19 января в правительстве Британии заявили, что "жалеют" о включенио тризуба в антитеррористическое пособие.
- 21 января полиция Великобритании сообщила, что выполнила требование украинского посольства и убрала тризуб из своего антитеррористического пособия.