19:59
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Тризуб прибрали з антитерористичного посібника Британії: як Україна вплинула на ситуацію

      1806 Читать новость на русском
      Тризуб прибрали з антитерористичного посібника Великобританії / www.eurointegration.com.ua

      Нещодавно антитерористичний відділ поліції Британії включив український тризуб до списку екстремістських символів. Це неабияк обурило українців. А посольство України назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим.

      Згодом Британія визнала помилку і погодилася видалити тризуб з антитерористичного посібника. Це рішення британська поліція ухвалила після зустрічі з представниками посольства України у Великій Британії.

      ​Важливо! Британія "шкодує", що назвала тризуб екстремістським: Україна очікує на конкретніші заяви

      Як сказала пані посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко у коментарі "Громадське", про включення тризуба до публікації контртерористичного підрозділу британської поліції посольство дізналося від українців із соцмереж.

      Ми почали отримувати запити від українців із проханням розібратися… Були проведені відповідні консультації спочатку з Форин-офісом. Потім ми зустрічалися безпосередньо з представниками поліції для пояснення нашої ситуації й статусу тризубця для того, щоб добитися, аби його забрали з публікації,
      – наголосила дипломатка.

      Міністерство закордонних справ також проводило публічну й непублічну роботу. Глава групи дружби з Україною у британському парламенті Джон Вітінґдейл порушив питання про тризуб під час години запитань до уряду перед профільним міністром.

      Що відомо про внесення тризуба до антитерористичного посібника 

      • 17 січня видання Україну обурила новина про те, що британська поліція включила до антитерористичного посібника низку ненасильницьких організацій, зокрема із захисту довкілля, наприклад, Greenpeace, а також націоналістичні угрупування.
      • У МЗС України зазначили, що будь-яке пов’язування герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами. У відомстві очікують на вилучення символіки України з посібника.
      • 19 січня в уряді Британії заявили, що "шкодують" через включення тризуба до антитерористичного посібника. 
      • 21 січня поліція Великої Британії повідомила, що виконала вимогу українського посольства й прибрала тризуб зі свого антитерористичного посібника.
      Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      сьогодні
      9662
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Велика Британія Скандал Тероризм
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Украинцы в Давосе: зачем?
      Блоги 715
      сьогодні , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 747
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1323
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      712
      сьогодні , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 4174
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук