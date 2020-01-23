Тризуб прибрали з антитерористичного посібника Британії: як Україна вплинула на ситуацію

Нещодавно антитерористичний відділ поліції Британії включив український тризуб до списку екстремістських символів. Це неабияк обурило українців. А посольство України назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим.

Згодом Британія визнала помилку і погодилася видалити тризуб з антитерористичного посібника. Це рішення британська поліція ухвалила після зустрічі з представниками посольства України у Великій Британії.

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Як сказала пані посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко у коментарі "Громадське", про включення тризуба до публікації контртерористичного підрозділу британської поліції посольство дізналося від українців із соцмереж.

Ми почали отримувати запити від українців із проханням розібратися… Були проведені відповідні консультації спочатку з Форин-офісом. Потім ми зустрічалися безпосередньо з представниками поліції для пояснення нашої ситуації й статусу тризубця для того, щоб добитися, аби його забрали з публікації,

– наголосила дипломатка.

Міністерство закордонних справ також проводило публічну й непублічну роботу. Глава групи дружби з Україною у британському парламенті Джон Вітінґдейл порушив питання про тризуб під час години запитань до уряду перед профільним міністром.

Що відомо про внесення тризуба до антитерористичного посібника