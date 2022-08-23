Трюдо и Шольц объявили о новых санкциях против россии и военной помощи для Украины

Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против россии за вторжение в Украину. В то же время Олаф Шольц сообщил о военной помощи для нашего государства.

Такие заявления премьер-министр Канады и канцлер Германии сделали во время совместного выступления на втором саммите Крымской платформы. Выступали политики на нем дистанционно.

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Новые санкции против россии

Трюдо отметил, что в канун Дня Независимости хочет выразить поддержку борьбе украинцев за эту независимость. Он подчеркнул, что Канада будет всегда поддерживать целостность Украины.

По словам политика, правительство его страны вместе с партнерами будет продлевать санкции против 1 750 человек и организаций из россии и беларуси.

Мы объявляем новые санкции. Еще 62 человека и одно предприятие оборонного сектора, которое участвует в войне против Украины, попадают под ограничения,

– заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что расстроен из-за последствий этой войны. Из-за смерти, инфляции, экономического и продовольственного кризиса. Канада предоставила Международному валютному фонду 450 миллионов долларов. Украинцы могут получить эти деньги взаймы и закупить топливо для зимы. Кроме того, 52 миллиона долларов пойдут на развитие элеваторов для зерна.

По словам Трюдо, Канада будет усиленно сражаться с российскими фейками. Кроме того, он отметил, что ни в коем случае нельзя привыкать к войне.

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Помощь от Германии

Олаф Шольц выразил восхищение украинцами и мужеством, которое вызывает уважение по всему миру. Он заявил о предоставлении пакета военной помощи. Речь идет о системах ПВО, боеприпасах и ракетных комплексах.

Кроме того, канцлер заверил, что мир никогда не признает оккупированные россией территории Украины.

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