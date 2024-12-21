После более чем 9 лет на посту: Трюдо может покинуть пост премьера Канады в начале 2025 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может покинуть свой пост в начале 2025 года. Все из-за решения лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха инициировать досрочные выборы.

Ранее Сингх был ключевым союзником Трюдо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Министр финансов Канады Христя Фриланд ушла в отставку

Почему Трюдо будет вынужден покинуть свой пост

Сингх, ранее поддерживавший либеральное правительство, объявил о намерении выразить Трюдо официальный вотум недоверия, когда Палата общин возобновит работу 27 января после зимних каникул. Это поставит конец 9-летнему пребыванию Трюдо в должности.

Если все оппозиционные партии поддержат эту инициативу, Трюдо будет вынужден покинуть пост после более чем девяти лет руководства страной. После этого должны состояться всеобщие выборы.

Как сообщается, перед тем, как Джагмит Сингх объявил о своем намерении, источник, приближенный к Джастину Трюдо, отметил, что премьер-министр планирует взять рождественский отпуск. Это позволит ему обдумать дальнейшие шаги, и маловероятно, что до января он сделает какие-то заявления.

За последние 18 месяцев многочисленные социологические исследования указывают на серьезный спад популярности либералов. Общественность разочарована экономическими трудностями, в частности высокими ценами и кризисом на рынке жилья. Это создает значительное преимущество для оппозиционных правоцентристских сил, которые демонстрируют готовность нанести либералам сокрушительное поражение.

Что мешает Трюдо

Трюдо обвиняют в том, что он "слишком зависим от крупного бизнеса".

Независимо от того, кто возглавит Либеральную партию, время этого правительства закончилось. Мы выдвинем четкий вотум недоверия на следующем заседании Палаты общин,

– сказал Сингх.

Лидер, крупнейшей оппозиционной партии, Квебекского блока, пообещал поддержать это предложение. В Консервативной партии заявили, что попросят генерал-губернатора Мэри Саймон отозвать парламент с каникул для проведения голосования о вотуме недоверия до конца года. Эксперты, впрочем, говорят, что он вряд ли пойдет на такой шаг.

Мы не можем допустить, чтобы хаотичная клоунада развалила наше правительство. Очевидно, что Джастин Трюдо не имеет доверия парламента,

– заявил журналистам лидер консерваторов Пьер Пуаливер.

Ситуацию осложняет отставка министра финансов Христи Фриланд, а также то, что около 20 членов Либеральной партии публично призывают Трюдо уйти.

Трюдо не комментировал её отставку, хотя обычно делает заявления на фоне таких событий. Офис премьера также отменил традиционные интервью в конце года.

На этом фоне эксперты предполагают, что даже если Трюдо добровольно покинет пост, Либеральной партии будет сложно выбрать нового постоянного лидера до выборов, поэтому участие в выборах будет принимать временный лидер, чего еще никогда не было.

Кризис углубляет и то, что будущий президент США Дональд Трамп угрожает ввести 25-процентный тариф на импорт из Канады, что может серьезно ударить по экономике страны.