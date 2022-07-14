Трудное решение, – Трюдо отреагировал на передачу турбины для российского газопровода
Источник:Reuters
Премьер Канады Джастин Трюдо прокомментировал передачу турбины для российского трубопровода "Северный поток-1". Он говорит, что это было трудное решение.
Так, правительство Канады позволило вернуть в Германию отремонтированную турбину, которую фактически получит россия. Трюдо говорит о "непростом исключении из санкций".
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Премьер добавил, что санкции "направлены против путина и его помощников, они не предназначены для того, чтобы нанести вред союзникам Канады". Однако он заверил, что Оттава однозначно будет поддерживать Украину и дальше.
Украинцы в Канаде обратились в суд
Всемирный конгресс украинцев в Канаде обратился к правительству по отмене решения, информируют на странице организации. Просили, чтобы все антироссийские санкции оставались и были усилены.
Поскольку эти обращения были безуспешными, украинцы подали в суд. Там отметили, что решение о предоставлении разрешения не было обоснованным и прозрачным.
Это исключение из режима санкций против россии абсолютно неприемлемо. Существуют реальные альтернативы газовым потребностям Германии, включая закупку через украинский трубопровод,
– отметили в иске.
Следовательно, требуют аннулировать решение о передаче турбины.
Это исключение ведет к разрушению санкционного режима.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга подчеркнул, что решение Канады – ошибка, ставящая в победную позицию россию. Решение не решит, а только умножит проблемы. Санкционный режим не должен подстраиваться под прихоти или капризы россии.
Кулеба тоже наблюдает за судебным иском украинцев. Он добавил, что даже в самой Канаде многие не согласны с таким прецедентом, поскольку он ведет к разрушению санкций.
Что этому предшествовало
- Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1".
- У Siemens это решение назвали политическим. Однако отметили, что турбину передадут как можно скорее.
- В Украине решение осудили. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны России. Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставки газа .
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