Трюдо пообещал чартерные рейсы в Канаду для украинских беженцев и другую помощь

10 апреля 2022 , 04:34
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Уряд Канади

Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал чартерные рейсы в Канаду для украинских беженцев. Также в начале пребывания в стране людям помогут.

Соответствующую информацию озвучил премьер Трюдо. Он также пояснил, что в Канаде живет вторая по численности община украинцев.

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Канада предоставит чартерные рейсы для эвакуации людей

Правительство предоставит чартерные рейсы для украинских беженцев. Канада будет размещать украинцев в гостиницах через две недели после их прибытия и будет оказывать краткосрочную поддержку доходов,
– говорится в сообщении. 

Кроме того, Канада заявила, – когда насилие заставляет людей быстро покидать Украину, то важно убедиться, что у них есть все, что им нужно. 

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Автор: Діана Квасневська