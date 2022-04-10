Трюдо пообещал чартерные рейсы в Канаду для украинских беженцев и другую помощь

Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал чартерные рейсы в Канаду для украинских беженцев. Также в начале пребывания в стране людям помогут.

Соответствующую информацию озвучил премьер Трюдо. Он также пояснил, что в Канаде живет вторая по численности община украинцев.

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Канада предоставит чартерные рейсы для эвакуации людей

Правительство предоставит чартерные рейсы для украинских беженцев. Канада будет размещать украинцев в гостиницах через две недели после их прибытия и будет оказывать краткосрочную поддержку доходов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Канада заявила, – когда насилие заставляет людей быстро покидать Украину, то важно убедиться, что у них есть все, что им нужно.

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