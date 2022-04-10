Відповідну інформацію озвучив прем'єр Трюдо. Він також пояснив, що у Канаді живе друга за чисельністю громада українців.
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Канада надасть чартерні рейси для евакуації людей
Уряд надасть чартерні рейси для українських біженців. Канада розміщуватиме українців у готелях на два тижні після їхнього прибуття та надаватиме короткострокову підтримку доходів,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Канада заявила, – коли насильство змушує людей швидко покидати Україну, то важливо переконатися, що вони мають все, що їм треба.
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