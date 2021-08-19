Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил использовать успешную борьбу с COVID-19 для того, чтобы увеличить влияние своей либеральной партии в парламенте. Ради этого Трюдо объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

И такое желание Трюдо оправдано, ведь либералы уже обладали большинством, после выборов 2015 года. Но в 2019 году их позиции пошатнули консерваторы. Поэтому логично, что Трюдо решил взять реванш, даже не дожидаясь окончания своего срока.

Больше здесь Решающий момент: Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде

В воскресенье, 15 августа, Трюдо объявил о проведении досрочного голосования, и сразу огласил основную тему своей будущей предвыборной кампании.

В этот решающий момент, кто бы не хотел говорить? Кому бы не хотелось иметь возможность решить, куда пойдет наша страна? Канадцам нужно выбрать, как мы закончим борьбу с COVID-19 и лучше восстановимся", – сказал Трюдо.



Джастин Трюдо / Фото Getty Images

Канада, во главе с Трюдо, действительно смогла успешно контролировать распространение коронавируса. А накопление запаса вакцин и эффективная программа вакцинации позволила правительству отменить некоторые ограничения.

Но есть большое но

Дельта штамм коронавируса начал активно распространяться по территории Канады.

Количество новых инфицированных выросло на 43%, потому страна находится на пороге четвертой волны пандемии.

А это может сильно подпортить победную статистику правительства.

Оппоненты Трюдо критикуют его за желание провести выборы в такое неблагоприятное время. И хотя предполагается проведение голосования по почте, оппозиция считает, что собирать людей на участках во время пандемии – крайне плохая затея.

Критики вспоминают также:

климатический кризис;

неравенство доходов;

проблемы с нехваткой чистой воды в общинах коренных народов.

Мол, Трюдо следует заняться насущными вопросами, вместо того, чтобы тратить время и средства на проведения досрочных выборов.

Более того, политологи называют голосование абсолютно ненужным, ведь либералам удавалось принимать большую часть своих законопроектов, несмотря на отсутствие большинства в парламенте.

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"Либералам довольно часто удавалось находить партнеров в Новой демократической партии, а иногда и в некоторых других партиях, чтобы поддержать принятый закон. Парламент работает, так что, если он не сломался, зачем его ремонтировать?" – отметил преподаватель политологии в университете Саймона Фрейзера Стюарт Прест.

Трюдо надоело постоянно с кем-то договариваться

Но, Трюдо, видимо, надоело постоянно с кем-то договариваться – он хочет чтобы его политсила решала всё сама. Но, далеко не факт, что Трюдо удаться получить это желанное большинство.

Ведь несмотря на высокую популярность самого премьера, который опережает своего ближайшего оппонента на 8 процентов, либеральная партия не везде такая популярная. Например, либералов не очень то и любят в провинциях Квебек и Британская Колумбия.

Потому аналитики охарактеризовали авантюру Трюдо как "очень сомнительную".

"Либералы опережали консерваторов в течение очень долгого времени, но если вы посмотрите на прогнозы по количеству мест, это будет похоже на подбрасывание монеты и поэтому шанс 50 на 50, что они получат большинство", – сказал профессор политологии университета Макгилла Даниэль Беланд.

И вот зачем Джастину Трюдо столько мороки с этими досрочными выборами, учитывая, что его дела и так идут вполне неплохо? Ответ простой – просто потому что он хочет и, главное, может!

Чем выделяется политическая система Канады

И здесь расскажу вам о достаточно интересной и необычной для нас политической системе Канады. Согласно парламентской системе, премьер-министр Канады наделен полномочиями лично определять время своего переизбрания.

Достаточно лишь убедить генерал-губернатора Канады распустить парламент, что Трюдо также без проблем удалось.

В конституции Канады вообще не определены конкретные протоколы о том кто и как может распустить парламент. А так как Канада все же является монархией, то подобные решения должны утвердить еще и представители Короны. И этим самым представителем и является генерал-губернатор.

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Но что важно, генерал-губернатор, как правило, всегда соглашается с премьером. Как вы понимаете добиться перевыборов парламента Джастину Трюдо было несложно.

Интересно, что еще в 2007 году консерваторы, которые были тогда у власти, приняли поправку к закону о выборах в Канаде, где определили, что голосование должно происходить в третий понедельник октября. С тех пор в Канаде прошло 4 выборов, и только 2 из них проводились в назначенный срок, потому что первый пункт этой же поправки гласит, что ничто не может повлиять на полномочия генерал-губернатора распускать парламент.

Выходит, что законодательство Канады гарантирует фиксированную дату выборов, кроме тех случаев, когда они неудобны действующему премьеру.

И здесь сам Джастин Трюдо не совершает ничего противоправного или сверхъестественного, учитывая канадское законодательство. Согласно подсчетам The Washington Post, 35 из 43 федеральных выборов в Канаде были назначены на время, выбранное действующим на тот момент премьер-министром, и в более чем 70% случаев привели к его переизбранию.

К слову Вакцинация предотвращает смерть от Дельта штамма, – ВОЗ

Конечно, при таком стечении обстоятельств, Трюдо скорей всего переизберут, а если повезет, то либералы получат большинство в парламенте. Консерваторы, в ближайшее время останутся позади.

И казалось бы, вернувшись снова к власти консерваторы, могут наконец инициировать поправки к конституции, чтобы исправить этот недостаток и не терять власть по желанию премьера.

Но давайте посмотрим правде в глаза, какой правитель, получив власть, лишит себя одного из важнейших преимуществ, особенно учитывая тот факт, что его оппоненты ранее не проявили такого благородства.