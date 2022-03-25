Об этом глава Офиса Президента написал в соцсетях. Он подчеркнул, что знаковой является позиция канцлера Германии Олафа Шольца.
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Шольц отказал Путину в расчете рублями
Так, Шольц заявил, что Германия рублями рассчитываться за российский газ не будет. Берлин будет платить так, как это предусмотрено в контракте – в евро.
Так же говорят и должны действовать другие страны Европы. Трюк Путина по укреплению рубля не должен пройти,
– подчеркнул Ермак.
Глава Офиса Президента отметил, что необходимо и нефтяное эмбарго – чем быстрее, тем лучше. Так можно будет еще больше обрушить экономику России.
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ВАР