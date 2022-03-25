Про це голова Офісу Президента написав у соцмережах. Він наголосив, що знаковою є позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца.

До теми Нафтове ембарго прискорило б падіння режиму Путіна, – радник глави МВС

Шольц відмовив Путіну у розрахунку рублями

Так Шольц заявив, що Німеччина рублями розраховуватись рублями за російський газ не буде. Берлін платитиме так, як це передбачено у контракті – у євро.

Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна по укріпленню рубля не має пройти,

– наголосив Єрмак.

Голова Офісу Президента зауважив, що необхідне і нафтове ембарго – чим швидше, тим краще. Так можна буде ще більше обвалити економіку Росії.

Важливо! Раніше про те, що шантаж Росії не пройде заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що така вимога є черговим порушенням держави-агресорки.

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