Про це голова Офісу Президента написав у соцмережах. Він наголосив, що знаковою є позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца.
До теми Нафтове ембарго прискорило б падіння режиму Путіна, – радник глави МВС
Шольц відмовив Путіну у розрахунку рублями
Так Шольц заявив, що Німеччина рублями розраховуватись рублями за російський газ не буде. Берлін платитиме так, як це передбачено у контракті – у євро.
Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна по укріпленню рубля не має пройти,
– наголосив Єрмак.
Голова Офісу Президента зауважив, що необхідне і нафтове ембарго – чим швидше, тим краще. Так можна буде ще більше обвалити економіку Росії.
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