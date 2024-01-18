В ТРК Victoria Gardens отметили, что есть истории, которые доводят до слез. В то же время бывают разные слезы. И то, что произошло в этот раз – не поддается описанию.

Обратите внимание "Украинская команда" передала 72 бригаде более тысячи обогревательных наборов

Эти слезы не поддаются описанию. А поступок – вдохновляет, хотя и заставляет сердце сжиматься,

– говорится в сообщении.

Прессслужба Victoria Gardens подчеркнула, что ТРЦ активно сотрудничает с разными благотворительными фондами. Речь идет о разных форматах работы. В то же время чаще всего это связано со сбором денег на разные потребности украинских защитников и защитниц.

В частности, от благотворительного фонда "Всегда Украина" на территории ТРЦ разместили два автомобиля ВСУ, которые повредили на войне. Рядом разместили ящики, чтобы собрать деньги для воинов.

Посетитель попросил не раскрывать его историю

В ТРЦ рассказали, что к ним пришел мужчина, пожелавший не раскрывать его историю. Он рассказал, что задонатив деньги на ВСУ в ящик. В ТРЦ обратились в благотворительный фонд, чтобы изъять деньги. Сумма поразила – 503 тысячи гривен. Деньги уже передали на нужду военных. Отчет обещают обнародовать. Щедрому мужчине выражают благодарность за его поступок.