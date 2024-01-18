У ТРК Victoria Gardens зауважили, що є історії, які доводять до сліз. Водночас бувають різні сльози. І те, що відбулося цього разу, – не піддається опису.

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Ці сльози не піддаються опису. А вчинок – надихає, хоча й змушує серце стискатись,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Victoria Gardens наголосила, що ТРЦ активно співпрацює з різними благодійними фондами. Мовиться про різні формати роботи. Водночас найчастіше це – пов'язано зі збором грошей на різні потреби українських захисників та захисниць.

Зокрема, від благодійного фонду "Завжди Україна" на території ТРЦ розмістили два автомобілі ЗСУ, які пошкодили на війні. Поруч розмістили скриньки, аби зібрати гроші для воїнів.

Відвідувач попросив не розкривати його історію

У ТРЦ розповіли, що до них прийшов чоловік, який побажав не розкривати його історію. Він розповів, що задонатив гроші на ЗСУ у скриньку. У ТРЦ звернулися до благодійного фонду, аби вилучити гроші. Сума вразила – 503 тисячі гривень. Гроші вже передали на потребу військових. Звіт обіцяють опублікувати. Щедрому чоловікові висловлюють подяку за його вчинок.