Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Передали тисячу теплих наборів легендарній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці боронили Київ, тривалий час стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз б'ються з окупантами на одному з найгарячіших напрямків", – йдеться у повідомленні.

Бійці 72 бригади отримали теплі набори від "Української команди": дивіться відео

Загалом волонтерський штаб підготував обігрівальні набори для 50 тисяч військових на передовій.

"Українська команда" завершила збір на теплі набори для захисників. Разом з вами ми забезпечуємо обігрівальними наборами 50 тисяч наших воїнів. Дякую кожному за ваше тепло нашим захисникам та захисницям! Тепер нашим точно буде тепло, а ворогам пекло!

– зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала понад тисячу обігрівних наборів Третій штурмовій бригаді, 130 та 204 батальйонам тероборони Києва та іншим бойовим підрозділам.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб надав допомогу понад 150 військовим підрозділам, в тому числі дронами, спорядженням, ліками, оптичними приладами тощо.