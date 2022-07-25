Трое из пострадавших – дети: фото разрушений после падения вражеских беспилотников на Волыни

На Волыни украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника. Оба БПЛА пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и вели воздушную разведку.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, обломками повредили частный дом.

Важно На Волыни военные сбили российские беспилотники: обломки упали на дома, есть жертва

Не обошлось без пострадавших

Тимошенко уточнил, что один человек погиб, есть раненные. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства ситуации выясняются.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил гибель одного человека. Он добавил, что в общей сложности госпитализировали 5 человек:

2 взрослых,

3 детей.

К счастью, их жизни ничего не угрожает.

В результате падения вражеских беспилотников на Волыни есть жертва и пострадавшие / Фото Кирилла Тимошенко

Угроза наступления из беларуси не исчезла

Заметим, что опасность атак из беларуси сохраняется. Именно эта страна стала соучастником нападения на нашу территорию. белорусы пустили россиян, чтобы те наступали на Север нашего государства. Кроме того, с территории беларуси нас неоднократно обстреливали. Для этого беларусь пускала в свое воздушное пространство русские истребители. Очевидно, диктаторский режим самопровозглашенного президента александра лукашенко не может успокоиться и помогает путину.

Кроме того, наша разведка предупреждала разные провокации с этой территории. Ведь россия завозила туда своих людей для того, чтобы они совершали разные диверсии. Должны были взрывать школы и другие гражданские здания. Таким образом, хотели обвинить Украину, чтобы вероятное наступление было оправдано. Но наша разведка все узнала и быстро обнародовала враждебные планы. Пока это помешало их осуществлению.

Предположение эксперта, что будет с белорусскими военными, если они отважатся на вторжение: смотрите видео