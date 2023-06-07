Сейчас известно о 3 погибших и еще нескольких раненых. Среди них – один ребенок.

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Оккупанты цинично обстреляли Украинский

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что в результате артиллерийских обстрелов пострадало гражданское население Украинское. В частности, погибли на месте 3 человека: мужчина, женщина и их ребенок.

Кроме этого, в городе пострадали 5 человек, среди которых 4 ребенка.

В МВА добавили, что всех раненых доставили в больницу. Кроме этого, в результате артиллерийского обстрела в Украинский получили повреждения 2 частных дома и 14 многоэтажек.

Обратите внимание! Украинск – город в Селидовской городской громаде Покровского района Донецкой области. Населенный пункт известен своей угольнодобывающей промышленностью, в частности, в городе есть шахта "Украина", а также каменноугольные рудники. Оккупанты довольно часто обстреливают сам город, ведь он расположен прямо возле зоны боевых действий.

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