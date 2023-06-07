Наразі відомо про 3 загиблих та ще кількох поранених. Серед них – одна дитина.
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Окупанти цинічно обстріляли Українськ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що внаслідок артилерійського обстрілу постраждало цивільне населення Українська. Зокрема, загинули на місці 3 особи: чоловік, жінка та їхня дитина.
Згодом у Селидівській міській військовій адміністрації зазначили, що у місті постраждали 5 людей, серед яких 4 дитини.
У МВА додали, що наразі всіх поранених доставили у лікарню. Крім цього, внаслідок артилерійського обстрілу в Українську отримали пошкодження 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.
Нещодавно окупанти завдали удару по Торецьку
- Російські війська 5 червня скинули авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Через ворожий обстріл постраждали 6 людей.
- Попередньо 2 удари по центру міста загарбники завдали за допомогою бомб ФАБ-250. Вага кожної з цієї бомби складає 250 кілограмів.
- Цей вибух також пошкодив навчальний заклад, житлові багатоповерхівки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку. Згодом стало відомо, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- До цього російські загарбники завдали удару по Торецьку 2 червня. Через цинічний обстріл виникли пожежі квартир у 2 багатоповерхівках. За попередніми даними, загинула 1 людина.
- Також відомо, що Торецьк ще до початку повномасштабного вторгнення Росії перебувало на лінії зіткнення. Бойовики так званої "ДНР" періодично завдавали ударів по околицях міста.