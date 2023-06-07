Наразі відомо про 3 загиблих та ще кількох поранених. Серед них – одна дитина.

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Окупанти цинічно обстріляли Українськ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що внаслідок артилерійського обстрілу постраждало цивільне населення Українська. Зокрема, загинули на місці 3 особи: чоловік, жінка та їхня дитина.

Згодом у Селидівській міській військовій адміністрації зазначили, що у місті постраждали 5 людей, серед яких 4 дитини.

У МВА додали, що наразі всіх поранених доставили у лікарню. Крім цього, внаслідок артилерійського обстрілу в Українську отримали пошкодження 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.

Зверніть увагу! Українськ – місто у Селидівській міській громаді Покровського району Донецької області. Населений пункт відомий своєю вугільнодобувною промисловістю, зокрема у місті є шахта "Україна", а також кам'яновугільні копальні. Окупанти доволі часто обстрілюють саме місто, адже воно розташоване безпосередньо біля зони бойових дій.

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