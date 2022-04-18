Трое пострадавших от ракетного удара во Львове в тяжелом состоянии в реанимации, – Садовый

От ракетных ударов утром 18 апреля погибли по меньшей мере 7 человек. Также 11 пострадали, трое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что пострадал ребенок – трехлетний мальчик Артем. Он и его мама переселенцы.

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Артем вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет,

– сказал Садовый.

По его словам, еще 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все необходимое для их спасения.

Коротко о погибших

Садовый отметил, что это первые смерти мирных жителей на территории Львова из-за вражеских обстрелов. Самому младшему погибшему 30 лет. Глава города призвал не пренебрегать воздушной тревогой, а идти в укрытие.

"Мы скорбим по погибшим, но должны быть максимально бдительными. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жильцов – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!" – сказал он.

Напомним, в понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Они выпустили четыре ракеты из района Каспийского региона с самолетов. Ракеты ударили по городу около 8:30. Повредили три складских помещения и СТО.

Что известно о состоянии пострадавшего ребенка: смотрите видео