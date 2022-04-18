Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що постраждала дитина – трирічний хлопчик Артем. Він і його мама переселенці.

До теми Львів – найбільший хаб для українців, що ховаються від атак, а мілітарні об'єкти – за містом

Артем разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає,

– сказав Садовий.

За його словами, ще 3 постраждалих перебувають у важкому стані в реанімації. Лікарі роблять все необхідне для їх порятунку.

Коротко про загиблих

Садовий зауважив, що це перші смерті мирних мешканців на території Львова через ворожі обстріли. Наймолодшому загиблому 30 років. Очільник міста закликав не нехтувати повітряною тривогою, а йти в укриття.

"Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об'єктах можуть збільшуватись. Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття!" – сказав він.

Нагадаємо, в понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетні удари по Львову. Вони випустили чотири ракети з району Каспійського регіону з літаків. Ракети вдарили по місту близько 8:30. Пошкодили три складські приміщення та СТО.

Що відомо про стан постраждалої дитини: дивіться відео