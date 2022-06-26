Трое в тяжелом состоянии, – глава Черкасской ОВА о пострадавших от удара россиянах

Российские оккупанты сегодня, 26 июня, нанесли ракетные удары по Черкасчине. В настоящее время трое раненых – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в эфире 24 канала. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали. Известно, в каком состоянии только некоторые из них.

Внимание Ракетный удар возле Черкасс: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и пострадавшие

Трое сейчас – в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в областной больнице Черкасс,

– отметил Табурец.

По его словам, от вражеских ракетных ударов пострадал объект гражданской инфраструктуры вблизи областного центра, и, что хуже всего, от рук врага пострадали люди.

В общем, подтверждены два прилета вблизи самих Черкасс.

"К сожалению, эти враждебные меры достигли и в Черкасскую область, в мирный край. И мы сегодня, когда говорим о ситуации в стране в целом, говорим о том, что люди сильны и настроены на победу. Черкасчане посылают поддержку как соседним областям, так и всей Украине", – добавил глава ОВА.

Взрывы в Черкассах во время тревоги

Приблизительно в 10:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Впоследствии жители Черкасской области сообщили, что слышат взрывы. Такие звуки, в частности, были слышны в областном центре.

Советник руководителя ОВА Александр Скичко подтвердил информацию о взрывах и призвал людей оставаться в укрытиях.

Каждый раз чиновники настойчиво просят местных жителей не публиковать фото и видео с места происшествия. Не надо подвергать других повторным атакам по локациям.

В последний раз звуки взрывов в Черкассах звучали 4 мая 2022 года. Однако Табурец заверил, что в области сработала система ПВО. В тот день "прилеты" были по центру Днепра.

Кроме того, россияне 26 июня обстреляли Шевченковский район Киева. Они попали в 9-этажку и детский сад поблизости. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Из-под завалов вытащили уже троих человек, среди которых 7-летняя девочка. Пострадала и ее мать – гражданка России.

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