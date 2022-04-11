"Трое суток прикован к батарее": в Херсоне массово задерживают украинцев

Оккупанты из-за собственного бессилия незаконно задерживают и удерживают украинцев в подвалах Херсона. По этой причине люди пытались выйти на митинг.

Однако россияне к этому подготовились. Об этом в эфире 24 канала сказал представитель терробороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По теме Россияне подготовили меры по отступлению из Херсона, но пока не покидают город, – Арестович

Так, вчера, 10 апреля, в Херсоне люди хотели выйти на проукраинский митинг для того, чтобы в очередной раз сказать "нет" оккупации, почтить память погибших, павших от российско-фашистских захватчиков.

А также, чтобы выразить протест незаконному удержанию наших украинцев в подвалах,

– сказал Хлань.

И добавил, что "рашисты очень хорошо подготовились к этому делу". Они фактически стояли полностью по периметру и готовились захватить тех, кто пытался выйти на митинг за Украину.

В стиле фашистов: людей массово задерживают и держат в подвалах

"Люди говорили, что сразу понимали, что будет массовые задержания. И даже когда начали собираться, максимально близко подлетали квадрокоптеры, чтобы распознать людей", – сообщил депутат.

То есть, как он добавил, российские захватчики хотели приступить к массовому задержанию на этой акции. Однако если раньше они забирали людей ночью, то сейчас их уже ничего не сдерживает. Они задерживают всех среди бела дня и делают это "в стиле фашистов".

Очевидец рассказал, что его 3 дня оккупанты держали его прикованным к батарее в подвале. В соседней комнате он слышал, как людей избивают и пытают, почти ничего не давали есть, а потом допрашивают на камеру.

– рассказал терроборонец.

Также почти все камеры временного содержания, полицейские отделения и подвалы СБУ – заполнены, добавил Хлань. Однако наши люди – несокрушимые.

Рашисты планируют парад до 9 мая в Херсоне: ситуация на 11 апреля