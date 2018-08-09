Трое детей в Таиланде получили гражданство только после спасения из пещеры

В Таиланде трое парней, спасенных из затопленной пещеры, получили гражданство. До сих пор они были лицами без правового статуса в этой стране.

Об этом сообщило BBC.

Читайте также: Сразу шесть кинокомпаний хотят снять фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

480 тысяч человек в Таиланде относятся к кочевым племенам юго-восточной Азии и считаются национальными меньшинствами. Поэтому они не имеют гражданства, в соответствии с законами Таиланда. Из 12 детей, которых спасли из пещеры, как выяснилось, к таким принадлежали аж четверо.



Троим спасенным мальчикам и их тренеру предоставили гражданство Таиланда

Мировое сообщество и тайская общественность призвали немедленно предоставить этим детям гражданство на соответствующие документы.

Напомним, 12 мальчиков и их футбольный тренер оказались в ловушке в тайской пещере и могли оставаться там в течение нескольких месяцев. Операция по спасению была организована оперативно, и хотя во время нее погиб бывший военный водолаз, всех заложников природы удалось спасти.