Троє дітей у Таїланді отримали громадянство тільки після порятунку з печери

У Таїланді троє хлопців, врятованих із затопленої печери, отримали громадянство. Досі вони були особами без правового статусу у цій країні.

Про це повідомило BBC.

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480 тисяч людей у Таїланді належать до кочових племен південно-східної Азії і вважаються національними меншинами. Тож вони не мають громадянства, згідно з законами Таїланду. З 12 дітей, яких врятували з печери, як з'ясувалося, до таких належало аж четверо.

Трьом врятованим хлопчикам та їхньому тренеру надали громадянство Таїланду

Світова спільнота і тайська громадськість закликала негайно надати цим дітям громадянство на відповідні документи.

Нагадаємо, 12 хлопців та їх футбольний тренер опинилися у пастці в тайській печері і могли залишатися там упродовж кількох місяців. Операція з порятунку була організована оперативно, і хоча під час неї загинув колишній військовий водолаз, усіх заручників природи вдалося врятувати.