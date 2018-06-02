19:43
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Трое украинских воинов ранены: оккупанты снова били по фильтровальной станции

33 Читати новину українською
Оккупанты вновь обстреляли ДФС
Оккупанты вновь обстреляли ДФС / Радио Свобода

В пресс-центре штаба Операции Объединенных сил отчитываются, что с начала суток 2 июня ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается контролируемой.

По данным штаба, с начала суток боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении.

Читайте также: На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России, – Снегирев

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Авдеевки, Опросного и Водяного. На Луганщине горячо было около Новотошковского.

В субботу российские наемники снова помешали начать ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки и непосредственно из стрелкового оружия по ДФС через что ремонтные бригады даже не смогли выехать на место.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, с начала суток трое украинских воинов получили ранения.

К слову, утром в субботу боевики цинично обстреляли пограничный наряд возле КПВВ "Майорск".

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 640
Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
сегодня, 18:00 Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
Христина Бердинських 45
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 371
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 183
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сегодня, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 495
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Российские наемники на Донбассе применили фосфорную мину: видео
 6 декабря 2017 , 14:44
Стало ли лучше жить при президентстве Порошенко, – экономический эксперт
 25 мая , 19:03
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук