Трое украинских воинов ранены: оккупанты снова били по фильтровальной станции

В пресс-центре штаба Операции Объединенных сил отчитываются, что с начала суток 2 июня ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается контролируемой.

По данным штаба, с начала суток боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении.

Читайте также: На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России, – Снегирев

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Авдеевки, Опросного и Водяного. На Луганщине горячо было около Новотошковского.

В субботу российские наемники снова помешали начать ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки и непосредственно из стрелкового оружия по ДФС через что ремонтные бригады даже не смогли выехать на место.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, с начала суток трое украинских воинов получили ранения.

К слову, утром в субботу боевики цинично обстреляли пограничный наряд возле КПВВ "Майорск".