Троє українських воїнів поранені: окупанти знову гатили по фільтрувальній станції

У прес-центрі штабу Операції Об’єднаних сил звітують, що з початку доби 2 червня ситуація в зоні бойових дій на Донбасі залишається контрольованою.

За даними штабу, з початку доби бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку.

Читайте також: На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії, – Снєгирьов

Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного. На Луганщині гаряче було біля Новотошківського.

У суботу російські найманці знову завадили розпочати ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки і безпосередньо зі стрілецької зброї по ДФС через що ремонтні бригади навіть не змогли виїхати на місце.

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, з початку доби троє українських воїнів зазнали поранень.

До слова, вранці у суботу бойовики цинічно обстріляли прикордонний наряд біля КПВВ "Майорськ".