Троє українських воїнів поранені: окупанти знову гатили по фільтрувальній станції
У прес-центрі штабу Операції Об’єднаних сил звітують, що з початку доби 2 червня ситуація в зоні бойових дій на Донбасі залишається контрольованою.
За даними штабу, з початку доби бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку.
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Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного. На Луганщині гаряче було біля Новотошківського.
У суботу російські найманці знову завадили розпочати ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки і безпосередньо зі стрілецької зброї по ДФС через що ремонтні бригади навіть не змогли виїхати на місце.
Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, з початку доби троє українських воїнів зазнали поранень.
До слова, вранці у суботу бойовики цинічно обстріляли прикордонний наряд біля КПВВ "Майорськ".
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