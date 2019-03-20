Трое украинских защитников получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, – ООС

С начала текущих суток, 20 марта, противник на Донбассе 7 раз обстрелял позиции украинских военных. При этом пророссийские оккупанты 5 раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Вследствие вражеского огня ранения получили трое украинских военнослужащих. Так, вблизи Лебединского и Новолуганского оккупанты совершили обстрел из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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По Марьинке пророссийские боевики вели огонь из снайперского оружия, а по Троицкому – из минометов 120-калибра и БМП-1.

Как отмечают в штабе ООС, подразделения, которые обстреливал противник, дали достойный отпор. Сейчас потери оккупантов уточняются.

Отметим, что 20 марта пророссийские боевики в Счастье передали украинской стороне 60 граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганщины. Всего за последние три месяца с неподконтрольной территории удалось переместить 135 заключенных.