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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Троє українських оборонців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, – ООС

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      Від початку доби на Донбасі 3 поранених українських бійців
      Від початку доби на Донбасі 3 поранених українських бійців / 24 канал

      Від початку поточної доби, 20 березня, противник на Донбасі 7 разів обстріляв позиції українських військових. При цьому проросійські окупанти 5 разів застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

      Внаслідок ворожого вогню поранення отримали троє українських військовослужбовців. Так, поблизу Лебединського і Новолуганського окупанти здійснили обстріл зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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      По Мар’їнці проросійські бойовики вели вогонь зі снайперської зброї, а по Троїцькому – з мінометів 120-калібру та БМП-1.

      Як зазначають у штабі ООС, підрозділи, які обстрілював противник, дали гідну відсіч. Наразі втрати окупантів уточнюють.

      Зазначимо, що 20 березня проросійські бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Загалом за останні три місяці з непідконтрольної території вдалося перемістити 135 ув’язнених.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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