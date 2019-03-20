Троє українських оборонців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, – ООС
Від початку поточної доби, 20 березня, противник на Донбасі 7 разів обстріляв позиції українських військових. При цьому проросійські окупанти 5 разів застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
Внаслідок ворожого вогню поранення отримали троє українських військовослужбовців. Так, поблизу Лебединського і Новолуганського окупанти здійснили обстріл зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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По Мар’їнці проросійські бойовики вели вогонь зі снайперської зброї, а по Троїцькому – з мінометів 120-калібру та БМП-1.
Як зазначають у штабі ООС, підрозділи, які обстрілював противник, дали гідну відсіч. Наразі втрати окупантів уточнюють.
Зазначимо, що 20 березня проросійські бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Загалом за останні три місяці з непідконтрольної території вдалося перемістити 135 ув’язнених.