Трое украинских защитников ранены в результате провокаций боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

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Так, по данным штаба, противник трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В среду враг дважды открывал прицельный огонь из минометов 82-го калибра 82 по позициям украинских воинов в районах Павлополя и Луганского. Вблизи последнего населенного пункта противник также открывал огонь из 120 миллиметровых минометов.

В общем, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

Вследствие огневых провокаций боевиков трое украинских военных получили ранения.

По данным украинской разведки, в течение минувших суток, двух оккупантов уничтожили и еще трое были ранены.

С начала суток в четверг враг совершил один обстрел украинских позиций вблизи Крымского.

Накануне координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил, что оккупанты закладывают ртутную бомбу на Донбассе.