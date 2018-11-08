Троє українських захисників поранені внаслідок провокацій бойовиків на Донбасі

За минулу добу проросійські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує прес-центр штабу ООС.

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Так, за даними штабу, противник тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У середу ворог двічі відкривав прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру 82 по позиціях українських воїнів в районах Павлополя та Луганського. Поблизу останнього населеного пункту противник також відкривав вогонь зі 120 міліметрових мінометів.

Загалом, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

Внаслідок вогневих провокацій бойовиків троє українських військових зазнали поранень.

За даними української розвідки, впродовж минулої доби, двох окупантів знищено та ще трьох було поранено.

З початку доби у четвер ворог здійснив один обстріл українських позицій поблизу Кримського.

Напередодні координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук повідомив, що окупанти закладають ртутну бомбу на Донбасі.