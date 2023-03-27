На Троещине разгорелся масштабный пожар: перед тем местные слышали взрыв

В одном из районов столицы, на Троещине, как отмечают местные, что-то взорвалось, после чего возник пожар. Впоследствии информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник, 27 марта, спикер ГСЧС Киевской области Светлана Водолага в комментарии журналистам 24 Канала констатировала, что действительно горит складское помещение на Троещине. Кроме того, она отметила, возник ли пожар в результате прилета.

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Масштабы инцидента

Прежде всего следует отметить, что сообщений о воздушной тревоге не было. Вместе с тем Водолага заверила, что этот пожар не возник в результате вражеского удара.

Там складское помещение, 60 квадратных метров. Я не знаю, что там могло взорваться или не взорваться… В любом случае это не прилеты,

– сказала она.

Кроме того, в сети анонимные телеграм-каналы опубликовали фото и видео того, что по состоянию на 13:30 было видно на территории Троещины в столице.

По сети распространяются сообщения, что причиной пожара является взрыв газового баллона.

Пожар на Троещине: смотрите видео и фото из телеграм-каналов

Горит склад в столице: смотрите ролик из соцсетей

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Пожар в Славянске в результате прилетов