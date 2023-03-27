На Троещине разгорелся масштабный пожар: перед тем местные слышали взрыв
В одном из районов столицы, на Троещине, как отмечают местные, что-то взорвалось, после чего возник пожар. Впоследствии информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник, 27 марта, спикер ГСЧС Киевской области Светлана Водолага в комментарии журналистам 24 Канала констатировала, что действительно горит складское помещение на Троещине. Кроме того, она отметила, возник ли пожар в результате прилета.
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Масштабы инцидента
Прежде всего следует отметить, что сообщений о воздушной тревоге не было. Вместе с тем Водолага заверила, что этот пожар не возник в результате вражеского удара.
Там складское помещение, 60 квадратных метров. Я не знаю, что там могло взорваться или не взорваться… В любом случае это не прилеты,
– сказала она.
Кроме того, в сети анонимные телеграм-каналы опубликовали фото и видео того, что по состоянию на 13:30 было видно на территории Троещины в столице.
Пожар на Троещине: смотрите видео и фото из телеграм-каналов
Горит склад в столице: смотрите ролик из соцсетей
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Пожар в Славянске в результате прилетов
- Вспомним к этой теме, что в понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты выпустили несколько ракет С-300 по городу Славянск в Краматорском районе Донецкой области.
- По состоянию на 13:00 было известно о двух погибших и 29 пострадавших из-за этой атаки. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
- Инцидент прокомментировали, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- Собственно, лидер нашего государства назвал это очередным террористическим актом захватчиков. В то же время он отметил, что все причастные к военным преступлениям против Украины обязательно будут привлечены к ответственности.