Трофейного солдата Чмоню все-таки обменяли: объект насмешек в тиктоке попал на видео

Российского пленного оккупанта Чмоню, который стал едва ли не самым узнаваемым солдатом "второй армии мира", все-таки обменяли.

Герой мемов Чмоня, российский боевик Андрей Рязанцев, освобожден из украинского плена. Момент переклички, вероятно перед обменом, попал на видео.

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Чмоня откликается на имя Рязанцев Андрей и отвечает, что он рядовой и в плену с 1 марта.

То есть, Андрей Рязанцев или же Чмоня находился в плену почти 4 месяца.

Чмоня стал прототипом российского военного

В марте в социальной сети тикток пользователи активно распространяли видео с Чмоней – так прозвали неудачника боевика из оккупированной Горловки Донецкой области, попавшего в плен к ВСУ.

Его настоящее имя – Андрей Рязанцев. Во время мобилизации он вступил в ряды мотострелкового подразделения так называемого "ДНР".

Пользователи выложили в тикток множество шуточных видео с Чмоней, все пытались воспроизвести его неуклюжий образ, одевая старую одежду, заправляя куртку в штаны и демонстрируя на камеру растерянное выражение лица.

Таким образом, миллионы, которые Россия сливала на формирование имиджа российского солдата, просто обнулились.

Самые популярные мемы с Чмоней / Фото соцсети

Что известно об обмене 29 июня

В этот день состоялся самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. В целом благодаря тому, что отдали Чмоню и многих ему подобных, домой вернулись 144 наших защитника. Среди них 95 защитников "Азовстали".

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 воинов Нацгвардии;

30 воинов Военно-морских сил;

28 воинов Вооруженных сил Украины;

17 воинов Государственной пограничной службы Украины;

9 воинов Территориальной обороны;

1 воина из Нацполиции Украины.

У большинства из освобожденных 29 июня украинцев тяжелые повреждения: от огнестрельных и осколочных до ампутации конечностей. В настоящее время они уже получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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