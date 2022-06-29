Трофейного солдата Чмоню все-таки обменяли: объект насмешек в тиктоке попал на видео
Российского пленного оккупанта Чмоню, который стал едва ли не самым узнаваемым солдатом "второй армии мира", все-таки обменяли.
Герой мемов Чмоня, российский боевик Андрей Рязанцев, освобожден из украинского плена. Момент переклички, вероятно перед обменом, попал на видео.
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Чмоня откликается на имя Рязанцев Андрей и отвечает, что он рядовой и в плену с 1 марта.
То есть, Андрей Рязанцев или же Чмоня находился в плену почти 4 месяца.
Чмоня стал прототипом российского военного
В марте в социальной сети тикток пользователи активно распространяли видео с Чмоней – так прозвали неудачника боевика из оккупированной Горловки Донецкой области, попавшего в плен к ВСУ.
Его настоящее имя – Андрей Рязанцев. Во время мобилизации он вступил в ряды мотострелкового подразделения так называемого "ДНР".
Пользователи выложили в тикток множество шуточных видео с Чмоней, все пытались воспроизвести его неуклюжий образ, одевая старую одежду, заправляя куртку в штаны и демонстрируя на камеру растерянное выражение лица.
Таким образом, миллионы, которые Россия сливала на формирование имиджа российского солдата, просто обнулились.
Самые популярные мемы с Чмоней / Фото соцсети
Что известно об обмене 29 июня
В этот день состоялся самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. В целом благодаря тому, что отдали Чмоню и многих ему подобных, домой вернулись 144 наших защитника. Среди них 95 защитников "Азовстали".
В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:
- 59 воинов Нацгвардии;
- 30 воинов Военно-морских сил;
- 28 воинов Вооруженных сил Украины;
- 17 воинов Государственной пограничной службы Украины;
- 9 воинов Территориальной обороны;
- 1 воина из Нацполиции Украины.
У большинства из освобожденных 29 июня украинцев тяжелые повреждения: от огнестрельных и осколочных до ампутации конечностей. В настоящее время они уже получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.
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