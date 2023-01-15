"Хочу, чтобы закончилась война": удивительная история спасения 7-летнего мальчика из Бахмута

7-летний Стас прожил под огнем в Бахмуте около 9 месяцев. Мальчик долго мечта уехать из города, где постоянно идут ожесточенные бои.

Военный Петр "Стоун" рассказал трогательную историю о 7-летнем Стасе из Бахмута. Он познакомился с ним случайно, увидел как парень бесстрашно гулял по городу, жуя шоколадку.

Смотрите также ВСУ показали уникальные кадры захвата враждебных позиций у Бахмута

Трогательная история спасения

Затем мальчик предложил военным показать свой дом, разрушенный российскими оккупантами.

От прилета снаряда не осталось ничего, кроме стен и груды горящего пепла. Мальчик мужественно ходит по пепелищу и говорит, что он не боится и уже привык к взрывам. И от этих слов из уст 7-летнего ребенка сжимается сердце.

Семья жила на шестом этаже девятиэтажки, а после попадания в пятый – перебрались на второй. В то время из дома выехали почти все его жители, кроме десяти человек.

"Они обустроили себе быт, топили буржуйку, во дворе организовали летнюю кухню, где готовили еду", – рассказывает Петр Стоун.

Родители мальчика не хотели уезжать

Семья мальчика эвакуироваться из Бахмута не хотела, потому что слышали много печальных историй переселенцев: когда люди неделями не могли найти себе жилье, когда у них требовали по 9 тысяч за квартиру, когда люди оказывались без работы и денег один на один со своей бедой.



Военный вместе с мальчиком / Фото УП

Впрочем, Стас признался военным, что уже давно хочет уехать из Бахмута. Тогда Петр начал убеждать родителей мальчика покинуть город.

"Стоун" искал пути эвакуации и варианты убежища семьи. На уговоры и организацию спецоперации ушел почти месяц.

"Был уже конец декабря, обстрелы усиливались каждый день. И я пообещал Стасу: "Будет у тебя нормальный новый год, и ты будешь в школе и у тебя будет будущее". Я ему это пообещал и не мог подвести", – вспоминает события "Стоун ".

Новогоднее чудо

Военный отмечает, что Бахмут сейчас – это сплошные боевые действия. Потому ни заехать в город, ни уехать без прикрытия военных невозможно.

И вот собралась спасательная группа: военные на двух внедорожниках и волонтеры на пассажирском микроавтобусе. Их прикрывала группа снайперов.

Заезжаем сперва мы в Бахмут, автобус за нами. Но ситуация была так опасна, что нас взялись сопровождать еще два танка. Представляете, как это была суровая операция? Кино можно снимать,

– рассказывает Петр.

Он вспоминает, как только что подошел к дому Стаса, как навстречу выбежал отец и говорит: "Мы вас так ждали, даже кот Маркиз сидел на окне".

После того как Стас заметил "дядю Петю" в окне, признался ему: "Я молился все эти дни и ждал".

Семья переехала в Черновцы

Стас живет с семьей в Черновцах. Их временно поселили в центре поддержки "Город добра", для дальнейшего проживания семья планирует найти небольшой дом или квартиру. Стас получает подарки от людей, чье сердце растопил своей непосредственностью, и радостно играет с детьми.



Стас переехал с семьей в Черновцы / Фото УП

"Мы со Стасиком поддерживаем связь, он присылает свои фото. А еще малыш рассказал, что очень скучает по своей машинке на дистанционном управлении – ее забыли в Бахмуте. Так я решил провести еще одну "спецоперацию" по возвращению игрушки. Это было на Рождество, когда шли безумные просто обстрелы", – сказал военный.

Он рассказал, что четыре снаряда прилетели прямо во двор дома Стаса. От мощных взрывов открывалась дверь, вылетели окна. "Я нашел человека, у которого хранятся ключи от квартиры, и так попал в дом. Нашел Стасову машинку, и я ее ему непременно передам! Это единственная вещь, которая у него осталась, это его связь с родным домом – больше ничего нет ", – говорит Петр "Стоун".

"Хочу, чтобы кончилась война, и чтобы все было хорошо", – это сейчас самая главная мечта 7-летнего Стаса в рыжей шубке.