Страх смерти и справедливой ответственности изрядно "накрывает" российских оккупантов. Безумные потери, которые они терпят в боях с отважными воинами ВСУ, еще больше подрывают их психику.

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У кафиров "едет крыша"

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор российского оккупанта с супругой. Боевик так называемой ДНР в панике: потери у россиян очень велики, а его бронежилет оказался низкого качества. Чудом ему удалось выжить, но высоким боевым духом он похвастаться не может.

Зай, у нас ужас. У нас уже минус 11. Бронежилет уже все, его прострелили. Думал, что все осколки в живот пойдут, но пронесло. Стреляют без конца: 152-е, 202-е. У пацанов уже крыша едет. Трех на дуру отправили,

– жалуется оккупант своей пассии.

Психические проблемы, ранения и бегство – это единственные возможности для российских кафиров выжить в войне против Украины. Другим придется либо капитулировать, либо присоединиться к тем более 30 тысячам "хороших россиян", имена которых военно-политическое руководство оккупантов запретило называть своим недалеким гражданам.

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В Беларуси начали какую-то непонятную "инспекцию" заброшенного полка. Как сообщили белорусские партизаны , раньше там могло быть ядерное оружие.

Российские кафиры не прекращают наступления на Луганщину и пытаются перебросить свои дополнительные силы через Северский Донец. Как сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, ВСУ знают о планах врага и готовы помешать воплотить их в жизнь.

Героическая оборона Северодонецка продолжается. Российские кафиры продолжают штурмовые действия, но терпят очень большие потери в пехоте. Врагу удается незначительное продвижение благодаря поддержке авиации. Бои продолжаются, ВСУ дают врагу отпор и не дают ему полностью оккупировать город.

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