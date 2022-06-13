Страх смерті та справедливої відповідальності неабияк "накриває" російських окупантів. Шалені втрати, яких вони зазнають у боях з відважними воїнами ЗСУ, ще більше підривають їхню психіку.

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В окупантів "їде дах"

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову російського окупанта з дружиною. Бойовик так званої "ДНР" у паніці: втрати у росіян дуже великі, а його бронежилет виявився низької якості. Дивом йому вдалося вижити, але високим бойовим духом він похизуватися не може.

Зай, у нас тут жах. У нас вже мінус 11. Бронежилет вже все, його прострілили. Думав, що все, осколки в живіт підуть, але пронесло. Стріляють без кінця: 152-гі, 202-гі. У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили,

– бідкається окупант своїй пасії.

Психічні проблеми, поранення та втеча – це єдині можливості для російських окупантів вижити у війні проти України. Іншим доведеться або капітулювати, або приєднатися до тих понад 30 тисяч "хороших росіян", імена яких військово-політичне керівництво окупантів заборонило називати своїм недалеким громадянам.

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У Білорусі почали якусь не зрозумілу "інспекцію" занедбаного полку. Як повідомили білоруські партизани, раніше там могла бути ядерна зброя.

Російські окупанти не припиняють наступу на Луганщину та намагаються перекинути свої додаткові сили через Сіверський Донець. Як повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, ЗСУ знають про плани ворога та готові завадити втілити їх у життя.

Героїчна оборона Сєвєродонецька продовжується. Російські окупанти продовжують штурмові дії, але зазнають дуже великих втрат у піхоті. Ворогу вдається незначне просування завдяки підтримці авіації. Бої тривають, ЗСУ дають ворогу відсіч та не дають йому повністю окупувати місто.

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